Трамп приказал уголовно наказывать за сожжение флага США

Дональд Трамп подписал указ о привлечении к уголовной ответственности тех, кто сжигает флаг США в знак протеста. Президент Соединенных Штатов пытается обойти решение Верховного суда от 1989 года, в котором говорилось, что сжигание флага является защищенной свободой слова.
В понедельник Дональд Трамп подписал указ, предписывающий федеральным прокурорам возбуждать уголовные дела против лиц, которые сжигают американские флаги во время протестов, пишет The Guardian.
В приказе генеральному прокурору США Пэм Бонди предписывается изучить случаи, когда люди сжигали флаги, и выяснить, могут ли они быть обвинены в других преступлениях, таких как нарушение общественного порядка или законов об охране окружающей среды.
Это попытка Трампа обойти решение Верховного суда от 1989 года, когда суд постановил 5:4 в деле «Техас против Джонсона», что уничтожение флага является защищенным политическим выражением в соответствии с первой поправкой.
Как напоминает The Guardian, это решение суда отменило законы о сжигании флагов в 48 штатах и дало понять, что люди имеют право сжигать флаги как способ выражения своих политических взглядов.
"По всей стране жгут флаги, — заявил Трамп в Овальном кабинете в понедельник, когда подписывал соответствующий приказ. — По всему миру сжигают американский флаг, и, как вы знаете, в результате очень печального судебного решения, я полагаю, это было решение со счетом 5:4, они назвали это свободой слова.
Трамп также заявил, что «если вы сожжете флаг, то получите один год тюремного заключения», когда подписывал исполнительный приказ, но сам приказ не содержит подробностей о возможном тюремном заключении.
Трамп давно выступает за введение уголовной ответственности за сжигание флага. В 2016 году он написал в социальных сетях: «Никому нельзя позволять сжигать американский флаг — если они это сделают, должны быть последствия — возможно, потеря гражданства или год тюремного заключения!».
Большинство американцев, как правило, согласны с Трампом в этом вопросе, признает The Guardian. Опрос, проведенный YouGov в 2020 году, показал, что почти половина американцев поддерживают незаконное уничтожение флагов, в то время как около трети считают, что это допустимо. Обновленный опрос YouGov, проведенный в сентябре 2023 года, показал, что 59% американцев теперь считают сжигание американского флага во время акций протеста «всегда неприемлемым».
Федеральные власти в понедельник арестовали мужчину через дорогу от Белого дома после того, как он поджег американский флаг в тот самый день, когда президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с сжиганием флагов. Мужчина, назвавшийся ветераном боевых действий с 20-летним стажем, на видео, опубликованном в социальных сетях новостным изданием The Bulwark, заявил: «Я сжигаю этот флаг в знак протеста против незаконного президента-фашиста, который сидит в этом доме», — и указал на Белый дом с площади Лафайет..
В заявлении Секретной службы говорится, что она задержала мужчину около 18:15 по восточному времени «за поджог предмета» и что он был передан парковой полиции США. Полиция парка заявила, что арестовала мужчину за нарушение закона, запрещающего разжигать огонь в общественных парках.
Приказ Трампа не приравнивает сжигание флагов к преступлению и не предусматривает наказания за это, но в нем утверждается, что сжигание флагов способом, который «может спровоцировать неизбежные беззаконные действия» или приравнивается к «воинственным высказываниям», не защищено Конституцией.
Прокурор Округа Колумбия Джанин Пирро сыграла ключевую роль в усилиях администрации Трампа по установлению федерального контроля над отдельными районами Вашингтона и продемонстрировала готовность агрессивно пресекать мелкие правонарушения. В этом месяце она сообщила, что ее офис предъявил обвинение мужчине, обвиняемому в том, что он бросил сэндвич в федерального агента в Вашингтоне, в совершении тяжкого преступления.