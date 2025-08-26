Трамп приказал уголовно наказывать за сожжение флага США

Федеральные власти в понедельник арестовали мужчину через дорогу от Белого дома после того, как он поджег американский флаг в тот самый день, когда президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с сжиганием флагов. Мужчина, назвавшийся ветераном боевых действий с 20-летним стажем, на видео, опубликованном в социальных сетях новостным изданием The Bulwark, заявил: «Я сжигаю этот флаг в знак протеста против незаконного президента-фашиста, который сидит в этом доме», — и указал на Белый дом с площади Лафайет..