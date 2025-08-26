В Европе считают, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию

Министр утверждает, что Киев, при молчаливой поддержке Брюсселя, пытается таким образом заставить Венгрию изменить свою позицию по украинскому конфликту и вопросу вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от национальных интересов в угоду внешнему давлению.