В Европе считают, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию

По его словам, эти атаки наносят ущерб в первую очередь энергетической безопасности двух стран, а не России, которая является поставщиком сырья. Сийярто расценил произошедшее как часть давления на Будапешт.
Министр утверждает, что Киев, при молчаливой поддержке Брюсселя, пытается таким образом заставить Венгрию изменить свою позицию по украинскому конфликту и вопросу вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от национальных интересов в угоду внешнему давлению.
Кроме того, Сийярто прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского, назвав их грубыми и бесстыдными угрозами. По словам министра, украинский президент ясно дал понять, что атаки на критическую инфраструктуру будут продолжаться, пока Венгрия не примет проукраинскую позицию, аналогичную позиции Брюсселя.
