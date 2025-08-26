Глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписать мирный договор из-за страха, что неонацисты убьют его за это, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) журналист Томас Фази.
«Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты будут стремиться убить его», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Глава российского государства и хозяин Белого дома охарактеризовали встречу положительно. Путин заявил о возможности достичь мира и указал на то, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, указал на то, что ему удалось согласовать с российским коллегой многие пункты украинской проблематики, но по ряду вопросов по-прежнему нет договоренностей. В тот же день хозяин Белого дома дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от главы киевского режима Владимира Зеленского.