Казахстан увеличит расходы на армию на сотни миллиардов тенге в 2026 году

Основные показатели бюджета
Правительство утвердило проект республиканского бюджета на следующие три года. Об основных параметрах на 2026−2028 годы на заседании правительства рассказал министр финансов Мади Такиев.
Доходы бюджета
В 2026 году доходы республиканского бюджета составят 23,1 трлн тенге, или 12,6% к ВВП. В 2028 году они увеличатся до 27,6 трлн тенге.
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета должен составить 2,5% к ВВП в 2026 году и снизиться до 0,9% к 2028 году.
Расходы бюджета
В 2026 году расходы будут увеличены на 2 трлн тенге по сравнению с бюджетом 2025-го, до 27,7 трлн тенге. К 2029 расходы бюджета возрастут до 29,7 трлн тенге.
Министр отметил, что бюджет сбалансирован впервые без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда и остается социально ориентированным с заметным наращиванием мер господдержки в реальном секторе.
На что потратят средства бюджета в 2026 году
Расходы на социальную сферу составят 10,7 трлн тенге, что равняется 38,7% от общего объема.
Расходы, стимулирующие рост экономики, увеличатся в 2026 году до 16,1% с 10,9% в 2025 году и составят 4,5 трлн тенге. На поддержку реального сектора экономики потратят 3,6 трлн тенге. На аграрный сектор, включая субсидии фермерам и развитие инфраструктуры, — 732 млрд тенге. На транспортный сектор планируется потратить еще 855 млрд тенге, из них 580 млрд тенге — на строительство республиканских дорог.
Как оценили бюджет в правительстве
Глава правительства Олжас Бектенов отметил, что проект нового бюджета на три года социально ориентирован, при этом на 16% вырастут расходы на стимулирование роста экономики.
«По сравнению с текущим годом они увеличатся с около 11% (10,9%) до 16% (16,1%) от общих расходов. Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса. Данные расходы положительно повлияют на развитие регионов и улучшение качества жизни населения», — заявил Олжас Бектенов.
При этом глава правительства поручил госорганам обеспечить достижение параметров социально-экономического развития страны. По его словам, за расходованием средств должен быть жесткий контроль.
Законопроект о бюджете на 2026−2028 годы должен быть внесен в парламент до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в 2026 году правительство планирует изъять из Нацфонда 2,7 трлн тенге в виде гарантированного трансферта для покрытия дефицита бюджета. При этом власти отказались от целевого трансферта из Нацфонда, предназначенного для финансирования важных общестрановых проектов.