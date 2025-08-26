Казахстан увеличит расходы на армию на сотни миллиардов тенге в 2026 году

Расходы, стимулирующие рост экономики, увеличатся в 2026 году до 16,1% с 10,9% в 2025 году и составят 4,5 трлн тенге. На поддержку реального сектора экономики потратят 3,6 трлн тенге. На аграрный сектор, включая субсидии фермерам и развитие инфраструктуры, — 732 млрд тенге. На транспортный сектор планируется потратить еще 855 млрд тенге, из них 580 млрд тенге — на строительство республиканских дорог.