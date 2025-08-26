Дмитрий Демешин поручил восстановить электроснабжение в Удском

«Это вопиющая ситуация сама по себе, потому что у Хабаровского края нет окраин — нам важны все люди, даже если они живут в совсем небольшом населенном пункте. Но еще больше меня возмущает, что мне об этом пишут сельчане в телеграм-канале, а не докладывает профильное министерство! Требую от регионального минжкх незамедлительно решить все эти вопросы. Если надо, вводите вместе с муниципалитетом режим ЧС, закупайте необходимое оборудование. Проблемы с электричеством в Удском не первый год, значит, нужно решать их не разово, а системно», — заявил глава региона в официальном телеграмм-канале.