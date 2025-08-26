Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин поручил восстановить электроснабжение в Удском

Уже который день жители села Удское Тугуро-Чумиканского района сидят без света из-за поломки дизель-генераторов. В населенном пункте также не работают насосы водонапорной башни.

Губернатор Дмитрий Демешин назвал ситуацию вопиющей и призвал немедленно устранить проблему с подачей энергоснабжения.

«Это вопиющая ситуация сама по себе, потому что у Хабаровского края нет окраин — нам важны все люди, даже если они живут в совсем небольшом населенном пункте. Но еще больше меня возмущает, что мне об этом пишут сельчане в телеграм-канале, а не докладывает профильное министерство! Требую от регионального минжкх незамедлительно решить все эти вопросы. Если надо, вводите вместе с муниципалитетом режим ЧС, закупайте необходимое оборудование. Проблемы с электричеством в Удском не первый год, значит, нужно решать их не разово, а системно», — заявил глава региона в официальном телеграмм-канале.