Поляк получил ранение на границе с Белоруссией

Польский военнослужащий, как сообщило Оперативное командование ВС Польши, получил ранение на границе между Польшей и Белоруссией при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами.

Агрессивно настроенные мигранты, как указано, ранили военнослужащего Подляской оперативной группы. В сообщении уточняется, что он получил ранение левой руки.

Инцидент произошел накануне вечером в районе населённого пункта Черемха (Подляское воеводство). Пострадавшему была оказана первая помощь на месте ЧП, далее он был доставлен в больницу в Белостоке. Состояние военнослужащего оценивается как стабильное.

Военная полиция проводит расследование инцидента.

