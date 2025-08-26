Премьер-министр недружественной страны оказался на грани отставки

Премьер-министру Франции грозит отставка в результате вотума недоверия. Франсуа Байру намерен заручиться поддержкой парламента для своих непопулярных планов по укреплению государственных финансов Франции.
Находящийся в тяжелом положении премьер-министр Франции, скорее всего, будет смещен, а его правительство свергнуто в следующем месяце в результате вотума доверия, который может ввергнуть вторую по величине экономику ЕС в еще более глубокий политический кризис, пишет The Guardian.
Франсуа Байру заявил в понедельник, что 8 сентября он обратится к парламенту за поддержкой своих непопулярных планов по укреплению государственных финансов Франции, попросив депутатов «подтвердить масштаб» сокращения расходов, которое, по его словам, необходимо для экономии 44 млрд евро в год.
«Мы сталкиваемся с непосредственной опасностью, с которой мы должны бороться — иначе у нас нет будущего», — сказал Байру об огромном долговом бремени страны, добавив, что голосование будет сосредоточено на том, согласятся ли депутаты с серьезностью угрозы и выберут ли способ ее устранения.
Французский премьер вещал: «Бывают моменты, когда только просчитанный риск может позволить вам избежать более серьезного риска. Это вопрос выживания нашего государства, имиджа нашей нации и каждой семьи в отдельности».
Байру провозгласил, что Франция переживает «решающий момент». Если правительство получит большинство голосов при вотуме доверия, оно будет утверждено, сказал он, но «если у него не будет большинства, правительство падет».
Первые реакции, как пишет The Guardian, свидетельствовали о том, что премьер-министр-центрист вполне может проиграть свою авантюру, свергнув правительство, которое было сформировано только в декабре прошлого года после преждевременного краха еще более недолговечной администрации его предшественника Мишеля Барнье.
Лидер оппозиционной партии «Национальное объединение» (RN) Джордан Барделла заявил, что его ультраправая партия «никогда не проголосует за правительство, решения которого заставляют страдать французов». По его словам, Байру фактически объявил о «конце своего правительства».
Мануэль Бомпар из левацкой «Непокоренной Франции» (LFI) заявил: «Ситуация критическая, и каждый должен четко обозначить свою позицию». Депутаты от его партии «проголосуют 8 сентября за отставку правительства», — сказал Бомпар.
Лидер партии зеленых Марин Тонделер заявила в социальных сетях, что ее парламентская фракция также будет голосовать против правительства, как и Коммунистическая партия (ФКП). Тонделер утверждает, что заявление Байру «де-факто равносильно отставке».
Оливье Фор, лидер левоцентристской Социалистической партии (PS), также заявил, что будет голосовать против правительства. Байру «сам решил уйти», сказал Фор, добавив, что «невозможно представить», чтобы социалисты или любая другая оппозиционная партия проголосовали за него.
Байру признал, что голосование стало азартной игрой. «Да, это рискованно, но еще рискованнее ничего не предпринимать», — сказал он на пресс-конференции. Дефицит бюджета Франции в прошлом году достиг 5,8% ВВП, что почти вдвое превышает официальный лимит ЕС в 3%.
Лидеры оппозиции заявили, что, если правительство все-таки падет, они потребуют роспуска парламента и проведения новых выборов. Барделла сказал: «Наши сограждане ждут перемен и возвращения к избирательным урнам: мы готовы».
Тем не менее, президент Эммануэль Макрон, чье шокирующее решение распустить парламент в июне 2024 года привело к тому, что ассамблея разделилась на три противоборствующие группы, ни у одной из которых не было большинства, вряд ли захочет повторить эксперимент.
Аналитики полагают, что Макрон, скорее всего, попытается избежать очередных досрочных выборов, вместо этого намереваясь назначить нового премьер-министра, хотя кто это может быть и насколько они могут быть более эффективными, остается под вопросом.
Голосование о доверии должно состояться за два дня до запланированных протестов по всей Франции против правительственного бюджета жесткой экономии, которые широко освещались в социальных сетях и поддерживались «Непокоренной Францией» и некоторыми профсоюзами.
Эти призывы вызвали сравнение с протестами «желтых жилетов», которые вспыхнули в 2018 году из-за повышения цен на топливо и стоимости жизни и в конечном итоге переросли в широкое движение, бросившее серьезный вызов Макрону во время его первого президентского срока.