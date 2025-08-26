Премьер-министр недружественной страны оказался на грани отставки

«Мы сталкиваемся с непосредственной опасностью, с которой мы должны бороться — иначе у нас нет будущего», — сказал Байру об огромном долговом бремени страны, добавив, что голосование будет сосредоточено на том, согласятся ли депутаты с серьезностью угрозы и выберут ли способ ее устранения.