Минниханов осмотрел выставку Kazan Oil, Gas & Chemistry

Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry открылась сегодня в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел экспозицию и ознакомился с новинками отрасли.

Источник: ИА Татар-информ

В этом году выставка поразила гостей огромным количеством стендов. Как отметил Минниханов на церемонии открытия форума, в ней принимают участие около 200 ведущих отраслевых компаний России и зарубежных стран.

Первыми Раис РТ осмотрел экспозиции «Татнефти», СИБУРа и ТАИФа. Здесь ему показали образцы продукции компаний и рассказали о достижениях и планах на дальнейшее развитие.

В целом же на выставке можно увидеть огромное количество так или иначе связанных с нефтегазохимическим комплексом производителей, которые заняты в разных сферах — начиная от сырья и инструментов и заканчивая беспилотниками, логистическими компаниями и крупным машиностроением.

К примеру, «Транснефть» показала макет взрывозащищенного электродвигателя, а Академия наук Татарстана — новые композитные материалы. Много стендов посвящено композитные трубам и кабелям, а также различным клапанам, переходникам и инструментам для монтажа.

Особенной стала посвященная 80-летию Победы экспозиция «Дважды победители». На ней рассказывается о работе нефтяников, газовиков и химиков ТАССР во время Великой Отечественной войны и восстановления страны после Победы. На стенде представлено свыше 400 экспонатов: подлинные приказы, редкие архивные документы, письма с фронта, личные вещи ветеранов, военная форма, костюм работника кислотного производства, макеты оружия.

Не обошлось и без видеоматериалов о подвигах тружеников тыла, историй ветеранов и эвакуированных научных коллективов, внесших неоценимый вклад в оборонную мощь страны.

Экспозиция раскрывает не только воинский, но и трудовой подвиг советского народа, а также освещает послевоенное восстановление страны.

На выходе из павильона расположились площадки ProSkills — гостям предлагали попробовать себя в роли специалистов различных профессий с помощью виртуальной реальности.

