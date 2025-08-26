Федеральным инспектором по Петербургу назначен Евгений Швец

Евгений Швец родился 21 октября 1977 года в Иркутске. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал в УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в органах прокуратуры города на Неве. Являлся руководителем следственного отдела по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу. В 2019 году возглавил следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.