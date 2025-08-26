Глава МИД Сибига: Украина готова к переговорам Путина и Зеленского в любом месте

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского в любом месте и различных форматах. При этом гарантии безопасности для украинской стороны должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными», подчеркнул он. По словам дипломата, основной приоритет — это укрепление ВСУ. В случае, если Москва отвергнет «конструктивные шаги к миру», ей придется столкнуться с последствиями, пригрозил Сибига.