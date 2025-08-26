В Минобре Приангарья высказались насчет введения оценок за поведение в школах

Спикер отмечает, что пока не ясно, как примут оценку за поведение трудовые педагогические коллективы и ученики, как на это будут реагировать родители. На вопрос о реакции детей на введение оценки за поведение спикер пояснил, что это может быть инструментом, который будет готовить детей к тому, что во взрослой жизни свобода ограничивается определенными рамками.