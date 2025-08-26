В Минобре Приангарья высказались насчет введения оценок за поведение в школах

С 1 сентября 2025 года в некоторых регионах России будут выставлять оценки за поведение в школах. Министр образования Приангарья Максим Парфенов на пресс-конференции, которая прошла в Иркутске в преддверии начала нового учебного года, рассказал, что апробация в пилотном режиме будет идти в нескольких регионах, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается в официальном телеграм-канале (18+) министерства просвещения России, оценки за поведение будут ставить в школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской и Чеченской Республик, а также в Республике Мордовия. Министерство образования Иркутской области будет дожидаться результатов от коллег из других регионов.
«Министерство просвещения избрало совершенно правильный подход. Раз есть такая идея и есть сообщество людей, профессионалов, которые считают, что необходимо вернуть какую-то оценку в школьную жизнь, связанную с поведением, это нужно опробировать», — сообщил министр образования Иркутской области Максим Александрович Парфенов.
Спикер отмечает, что пока не ясно, как примут оценку за поведение трудовые педагогические коллективы и ученики, как на это будут реагировать родители. На вопрос о реакции детей на введение оценки за поведение спикер пояснил, что это может быть инструментом, который будет готовить детей к тому, что во взрослой жизни свобода ограничивается определенными рамками.
