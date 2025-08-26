Контингент войск ОДКБ из Казахстана и России направляется в Беларусь на учения

Как отметил начальник Объединенного штаба Организации Андрей Сердюков, проводимые в формате ОДКБ учения являются плановыми и не направлены против третьих стран. Цель — совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности.