Контингент войск ОДКБ из Казахстана и России направляется в Беларусь на учения

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. С 31 августа по 6 сентября в Беларуси на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» состоятся учения войск (Коллективных сил) ОДКБ.
В мероприятии примут участие военные Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в объединенном штабе Организации. Это участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025», специальных учений «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».
«Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ “Взаимодействие-2025” нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства — члена ОДКБ», — говорится в сообщении.
В ходе специального учения «Поиск-2025» будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ. А специальное учение «Эшелон-2025» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.
«Особенностью этих учений в 2025 году является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”, — сообщили в Объединенном штабе ОДКБ.
Как отметил начальник Объединенного штаба Организации Андрей Сердюков, проводимые в формате ОДКБ учения являются плановыми и не направлены против третьих стран. Цель — совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности.