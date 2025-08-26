Замминистра цифрового развития Шилкина возглавила «Школу 21» в Омске

Заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Наталья Шилкина переходит на новую работу. Об этом она заявила 26 августа 2025 года в своем телеграм-канале.
«26 августа вступаю в должность директора школы цифровых технологий “Школы 21” в Омске.
Это важный и, не побоюсь дать оценку, флагманский проект в подготовке цифровых инженеров для нашей области. Благодарю Губернатора Виталия Павловича Хоценко за доверие. На сегодняшний день уже около 1000 заявок от желающих получить передовое бесплатное ИТ-образование в омской «Школе 21».
По поручению главы региона совместно с Министерством цифрового развития и связи Омской области продолжу реализовывать мероприятия по подготовке кадров для ИТ-отрасли: Центр технологий 1С, ИТ-кластер федеральной программы «Профессионалитет», ТОП-ИТ, реализуемом в ОмГТУ при поддержке Минцифры РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ.
Одной из главных задач станет привлечение в регион федеральных проектов и грантов на ИТ-развитие региона, взаимодействие с лидерами отрасли", — пояснила Шилкина.
Наталья родилась в Омске, работала в Департаменте по делам молодежи, БУ «МинспортМедиа», «СанИнБев», с 2017 года руководила пресс-службой регионального Избиркома, с 2020 года была помощником заместителя председателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова. В 2023 году заняла пост заместителя министра цифрового развития и связи Омской области.