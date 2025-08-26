Ричмонд
Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Венгрию

Атака Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» равносильна нападению Украины на Венгрию и Словакию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов».

Источник: РБК

«Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», — сказал он (цитата по Szeged Ma).

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». Речь шла о заявлении, в котором президент связал существование «Дружбы» с позицией Будапешта по вступлению Украины в ЕС.

«Президент Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию они продолжат атаковать нефтепровод “Дружба”, который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», — считает министр.

По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.

Выступление, о котором говорит Сийярто, прошло в Киеве 24 августа. Тогда на пресс-конференции Зеленского спросили, усилили ли последние атаки на нефтепровод «Дружба» шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование “Дружбы” зависит от позиции Венгрии», — ответил тогда украинский президент.

Венгрия трижды обвинила Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Причем два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок нефти на пять дней.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Венгрия «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от российских энергоресурсов даже после начала военных действий в 2022 году.

Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку, как говорил премьер-министр Виктор Орбан, у страны нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в Евросоюз может привести к «бесконечной войне».

