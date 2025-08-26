Лукашенко собирает совещание по вопросам эффективности торгового обслуживания

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко собирает совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что белорусский лидер в первую очередь затронет вопросы торгового обслуживания на селе.
«В агрогородках (больших и малых), в деревнях — перспективных и самых удаленных», — говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала, речь на совещании может пойти также и о качестве уровня жизни белорусов.
«Взять вот тот же тикток: целый пласт проблем и масса обращений в адрес Первого. Закрытие магазинов, детских садов, почты и далее по списку», — констатирует «Пул Первого».