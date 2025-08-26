Ричмонд
Лукашенко собирает совещание по вопросам эффективности торгового обслуживания

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирает совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко собирает совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что белорусский лидер в первую очередь затронет вопросы торгового обслуживания на селе.

«В агрогородках (больших и малых), в деревнях — перспективных и самых удаленных», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, речь на совещании может пойти также и о качестве уровня жизни белорусов.

«Взять вот тот же тикток: целый пласт проблем и масса обращений в адрес Первого. Закрытие магазинов, детских садов, почты и далее по списку», — констатирует «Пул Первого».

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
