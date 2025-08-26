В Европе предложили запретить передвижение российских дипломатов

Некоторые другие европейские дипломаты рассказали, что в новый пакет санкций, скорее всего, не войдут рестрикции, связанные с покупкой российских энергоресурсов. Издание отмечает, что санкции затронут так называемый «теневой флот» России и компании, которые, по версии Запада, помогают Москве обходить экономические ограничения.