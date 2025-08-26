«Масса обращений в адрес президента: закрытие магазинов, детских садов». Лукашенко проводит совещание по вопросам эффективности системы торгового облуживания

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа, во вторник, проводит совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Сегодня во Дворце обсудят вопросы, которые касаются десятков тысяч населенных пунктов по всей стране», — уточнили в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что глава государства во Дворце Независимости собирает совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания и, в первую очередь, на селе.
«В агрогородках (больших и малых), в деревнях — перспективных и самых удаленных», — сказано в сообщении.
Предполагается, что во время совещания у президента Беларуси речь пойдет не только про магазины.
«Это вопрос уровня и качества жизни белорусов. Взять вот тот же тикток: целый пласт проблем и масса обращений в адрес Первого. Закрытие магазинов, детских садов, почты и далее по списку», — акцентировали внимание в телеграм-канале.
И добавили, что пришло время обсудить и концептуально — определиться.
