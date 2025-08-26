Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Масса обращений в адрес президента: закрытие магазинов, детских садов». Лукашенко проводит совещание по вопросам эффективности системы торгового облуживания

Лукашенко проводит совещание по эффективности торгового обслуживания в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа, во вторник, проводит совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Сегодня во Дворце обсудят вопросы, которые касаются десятков тысяч населенных пунктов по всей стране», — уточнили в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что глава государства во Дворце Независимости собирает совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания и, в первую очередь, на селе.

«В агрогородках (больших и малых), в деревнях — перспективных и самых удаленных», — сказано в сообщении.

Предполагается, что во время совещания у президента Беларуси речь пойдет не только про магазины.

«Это вопрос уровня и качества жизни белорусов. Взять вот тот же тикток: целый пласт проблем и масса обращений в адрес Первого. Закрытие магазинов, детских садов, почты и далее по списку», — акцентировали внимание в телеграм-канале.

И добавили, что пришло время обсудить и концептуально — определиться.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко расширил эксперимент с торговлей на восемь районов Беларуси.

Ранее Минтруда сказало о выходных, трудовых гарантиях и неполном рабочем дне для белорусов с детьми: «Нельзя уволить или не взять на работу».

Кроме того, синоптики предупредили о похолодании ночью до +4 градусов в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше