Владимиру Путину представили будущий научный кампус в Снежинске

«Считаем, что начальный эксперимент удался. Его нужно будет продолжать. Проект поддержало руководство Госкорпорации и губернатор Челябинской области. Определенные средства выделены на то, чтобы освободить территорию, на которой создается кампус. Кроме того, нас включили в национальный проект “Кадры”, выделены дополнительные средства, на которые будут созданы пять лабораторий. В них наши магистранты получат возможность работать на уникальных стендах и установках», — обрисовал он перспективы развития образовательной площадки.