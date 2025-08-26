Владимиру Путину представили будущий научный кампус в Снежинске

Президенту России Владимиру Путину рассказали о проекте Образовательного центра «Новый Снежинск» и планах по его развитию.
Встреча состоялась 22 августа в Сарове, в рамках празднования 80-летия атомной отрасли. Президенту рассказали о научно-образовательной инфраструктуре в пяти городах, где расположены ключевые предприятия Росатома: в Снежинске, Сарове, Лесном, Железногорске, Обнинске.
«Это проект сетевой магистратуры, объединяющий два центральных учебных заведения и ведущие университеты Уральского региона».
Представляя директора ядерного центра, Алексей Евгеньевич подчеркнул, что Михаил Железнов является «эмоциональным лидером данного проекта», — прокомментировал детализированный макет научного кампуса «Новый Снежинск» глава Росатома Алексей Лихачёв.
«Мы создали консорциум из девяти российских университетов без образования юрлица. Главная сложность была в разработке общих учебных планов для всех специалитетов, чтобы они были легитимны в каждом вузе. Это позволило нам в итоге еще и сэкономить в количестве привлекаемой профессуры. То есть у нас из девяти вузов лучшие профессора читают лекции для всех магистров», — уточнил детали организации учебного процесса директор РФЯЦ—ВНИИТФ Михаил Железнов.
К преимуществам такой системы подготовки кадров директор отнес также то, что магистранты, оставаясь студентами своих альма-матер, учатся в образовательном центре два года и одновременно являются сотрудниками ядерного центра.
Так ребята адаптируются к специфике закрытого города, находят свое инженерное призвание в трудовом коллективе. Ведь непросто завлечь молодежь из столичных вузов в ЗАТО, на Урал, да еще и на режимное предприятие. Но благодаря проекту вчерашние студенты быстро осваиваются в коллективе. Михаил Железнов отметил заинтересованность молодежи проектом.
«Студентов, желающих учиться в “Новом Снежинске”, хватает. Мы выплачиваем им достойную стипендию. Из 51 выпускника, на которых мы отработали учебные программы, 50 остались у нас работать, один уехал на другое предприятие Росатома», — отметил директор ВНИИТФ.
«Считаем, что начальный эксперимент удался. Его нужно будет продолжать. Проект поддержало руководство Госкорпорации и губернатор Челябинской области. Определенные средства выделены на то, чтобы освободить территорию, на которой создается кампус. Кроме того, нас включили в национальный проект “Кадры”, выделены дополнительные средства, на которые будут созданы пять лабораторий. В них наши магистранты получат возможность работать на уникальных стендах и установках», — обрисовал он перспективы развития образовательной площадки.
Затем Алексей Лихачёв и Михаил Железнов передали президенту памятный альбом с его цитатой на обложке: «Медведь тайги своей никому не отдаст».
Железнов уточнил, что альбоме собраны фотографии и памятные моменты, связанные с приездом президента в Снежинск 31 марта 2000 года.
«Тогда Вы провели в нашем городе расширенную коллегию Минатома, на которой были приняты исторические решения для нас, атомщиков. Они позволили атомной отрасли не просто выжить в то непростое время, а развиваться и стать такой, какая она есть сейчас». — отметил директор ядерного центра.