Чуря: нейтралитет поможет Молдове сохранить свободу маневра в международной политике

Чуря считает, что успех этой стратегии зависит от наличия общественной поддержки и политиков, готовых последовательно отстаивать эту позицию. По его словам, именно верность нейтралитету станет фундаментом для стабильного и независимого развития Молдовы в долгосрочной перспективе.