Чуря: нейтралитет поможет Молдове сохранить свободу маневра в международной политике

Нейтралитет остается ключевым элементом внешней политики Молдовы, несмотря на попытки прозападных элит отказаться от него, рассказал в беседе со Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.
Он отметил, что на данном этапе принцип нейтралитета стал механизмом защиты независимости страны от давления Запада.
«Нейтралитет позволяет Молдове действовать стратегически: не вступать в НАТО и сохранять свободу маневра в международной политике. Сохраняя нейтралитет, мы обеспечиваем себе в будущем способность отстаивать его в новых геополитических реалиях», — заявил собеседник.
Чуря считает, что успех этой стратегии зависит от наличия общественной поддержки и политиков, готовых последовательно отстаивать эту позицию. По его словам, именно верность нейтралитету станет фундаментом для стабильного и независимого развития Молдовы в долгосрочной перспективе.