Чуря: нейтралитет поможет Молдове сохранить свободу маневра в международной политике

Политолог рассказал о значении нейтралитета для Молдовы и его роли в современных геополитических реалиях.

Нейтралитет остается ключевым элементом внешней политики Молдовы, несмотря на попытки прозападных элит отказаться от него, рассказал в беседе со Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Он отметил, что на данном этапе принцип нейтралитета стал механизмом защиты независимости страны от давления Запада.

«Нейтралитет позволяет Молдове действовать стратегически: не вступать в НАТО и сохранять свободу маневра в международной политике. Сохраняя нейтралитет, мы обеспечиваем себе в будущем способность отстаивать его в новых геополитических реалиях», — заявил собеседник.

Чуря считает, что успех этой стратегии зависит от наличия общественной поддержки и политиков, готовых последовательно отстаивать эту позицию. По его словам, именно верность нейтралитету станет фундаментом для стабильного и независимого развития Молдовы в долгосрочной перспективе.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
