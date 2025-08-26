Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закрытие магазинов на селе, завышение зарплаты руководства. Лукашенко раскритиковал работу Белкоопсоюза

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны подверг критике работу Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Отдельным вопросом на совещании стали итоги работы Белкоопсоюза. Президент обратил внимание, что этой организации неоднократно выделялась государственная поддержка. Только на топливо для автолавок в этом году выделено Br1,3 млн.

Лукашенко требует выстроить эффективную систему торгового обслуживания, прежде всего на селе Неудобный график работы, скудный ассортимент, просрочка. Лукашенко потребовал решить типичные проблемы в торговле Лукашенко поручил разобраться с бестолковой цифровизацией в торговле Лукашенко: следует привлечь торговые сети для обслуживания населения на селе.

Однако количество торговых объектов Белкоопсоюза на селе все равно сокращается, а положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет. При этом зарплата у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров — в 1,5 раза.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше