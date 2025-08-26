Закрытие магазинов на селе, завышение зарплаты руководства. Лукашенко раскритиковал работу Белкоопсоюза

Отдельным вопросом на совещании стали итоги работы Белкоопсоюза. Президент обратил внимание, что этой организации неоднократно выделялась государственная поддержка. Только на топливо для автолавок в этом году выделено Br1,3 млн.
Однако количество торговых объектов Белкоопсоюза на селе все равно сокращается, а положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет. При этом зарплата у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров — в 1,5 раза.