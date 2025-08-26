Большой транспортный прорыв: Беспрозванных договорился о масштабных проектах с Минтрансом

Обсуждались ключевые вопросы развития транспортной системы региона, и результаты встречи впечатляют.
Электрический транспорт ждёт серьёзное обновление — уже в следующем году начнётся разработка проекта модернизации инфраструктуры электротранспорта в Калининграде. Это станет важным шагом к экологичному будущему региона.
Транспортная доступность получит мощный импульс благодаря ускоренному строительству автодорожного моста через Преголю. Регион рассчитывает на опережающее федеральное финансирование этого важного объекта.
Морские поставки будут обеспечены бесперебойно — заключены соглашения на перевозку внушительных 840 тысяч тонн санкционных грузов. Это гарантирует калининградцам стабильное снабжение социально значимыми товарами.
Морской флот региона пополнится двумя новыми паромами. Кроме того, планируется масштабная реконструкция железнодорожного паромного комплекса в Балтийске и автомобильно-железнодорожного комплекса в Усть-Луге.
Воздушное сообщение станет доступнее благодаря дополнительному финансированию — регион получит 480 миллионов рублей на субсидирование авиабилетов. Это отличная новость для жителей области, которые часто летают.
Все эти проекты не только улучшат транспортную доступность региона, но и значительно повысят качество жизни калининградцев. Губернатор подчеркнул важность реализации намеченных планов, и теперь остаётся только ждать их воплощения в жизнь.