Bloomberg показал новейшее оружие Китая перед парадом

Также, по словам аналитика, на спутниковых снимках видны несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41, хотя они накрыты тканью. Такие ракеты можно перевозить готовыми к запуску. Они могут нести несколько боеголовок и имеют дальность около 15 тыс. км, что делает их способными нанести удар по территории США. Впервые эти ракеты представили на военном параде в 2019 году.