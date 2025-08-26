Ричмонд
Bloomberg показал новейшее оружие Китая перед парадом

Китай готовится продемонстрировать на параде 3 сентября, посвященном 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, свои новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Об этом сообщает Bloomberg, демонстрируя спутниковые снимки оружия.

Источник: РБК

На снимках видны «десятки единиц оружия», которое, скорее всего, покажут на улицах Пекина. Как рассказали агентству аналитики компании Open Nuclear Network, засняты бронетехника, системы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия, включая ракетные установки, а также крылатые ракеты.

Как сообщил в разговоре с Bloomberg аналитик Таньань Сюй, новое вооружение китайской армии создано на основе передовых технологий. Это в том числе гиперзвуковые системы, повышающие «шансы на поражение корабельных систем ПВО и разработанные с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана».

Акцент на высокоточный удар и беспилотные оборонительные средства, по оценке Bloomberg, показывает, что потенциальная цель Китая состоит в том, чтобы «выиграть высокотехнологичную войну высокой интенсивности». Агентство отмечает, что Пекин является одним из самых успешных в мире разработчиков гиперзвуковых ракет.

Как подчеркнул Сюй, среди оружия на спутниковых снимках можно увидеть ударные и разведывательные беспилотники. К ним относятся БПЛА, предназначенные для совместной работы с пилотируемыми истребителями. В 2021 году Китай представил прототип беспилотника Feihong FH-97, который был описан как первый китайский боеготовый дрон.

Также, по словам аналитика, на спутниковых снимках видны несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41, хотя они накрыты тканью. Такие ракеты можно перевозить готовыми к запуску. Они могут нести несколько боеголовок и имеют дальность около 15 тыс. км, что делает их способными нанести удар по территории США. Впервые эти ракеты представили на военном параде в 2019 году.

Защитные чехлы закрывают и другие ракеты, в том числе сверхзвуковую крылатую DF-100. Об этом оружии известно немного, но, по данным агентства, Китайский институт аэрокосмических исследований ВВС США сообщал, что, предположительно, ее дальность действия составляет несколько тысяч километров.

На пресс-конференции, посвященной подготовке к параду, представители НОАК сообщали, что на мероприятии продемонстрируют сотни единиц авиационной техники, в числе которой истребители и бомбардировщики, а также новейшие образцы вооружений, включая высокоточные ракеты, достигающие гиперзвуковой скорости.

На параде ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что посетит Китай с официальным визитом. Также он поблагодарил за приглашение на торжественные мероприятия. Визит пройдет с 31 августа по 3 сентября.

На параде может пройти встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщала The Times. Трамп такие планы не подтверждал и не опровергал.

