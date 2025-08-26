В Самарканде официально встретили короля Иордании

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
По приглашению Шавката Мирзиёева он находится в республике с государственным визитом.
«В Самарканде основные мероприятия визита начались с церемонии официальной встречи главы Иордании. На площади перед зданием Конгресс-центра был выстроен почетный караул. Президент Узбекистана тепло встретил высокого гостя и пригласил на подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран», — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана и Король Иордании обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальной делегации.
В соответствии с программой визита, сегодня пройдут мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.