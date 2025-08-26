Ричмонд
Трамп высоко оценил решение Путина приехать на Аляску

Визит на Аляску показывает готовность президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 26 августа заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Известия

«Думаю, тот факт, что он (Путин. — Ред.) прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта. — Ред.)», — сказал он в ходе пресс-конференции с журналистами, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп добавил, что «действительно оценил» действия российского лидера.

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. По ее результатам российский лидер отметил стремление коллеги из США к урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.

19 августа глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия не отказывается ни от каких переговорных форматов по Украине — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Москву интересует серьезный, экспертный уровень подхода, начиная с которого шаг за шагом можно пройти все необходимые ступени для подготовки следующих саммитов, сказал он.

