Трамп высоко оценил решение Путина приехать на Аляску

19 августа глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия не отказывается ни от каких переговорных форматов по Украине — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Москву интересует серьезный, экспертный уровень подхода, начиная с которого шаг за шагом можно пройти все необходимые ступени для подготовки следующих саммитов, сказал он.