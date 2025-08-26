Что пишут СМИ Китая о визите Путина на саммит ШОС

Китайское центральное телевидение отметило, что председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает отношения со всеми главами стран, входящих в ШОС, но с российским лидером в течение последнего года он встречался лично, проводил переговоры по телефону и видеосвязи. Журналисты обратили внимание на то, что китайский лидер не устает подчеркивать, что китайско-российские отношения будут развиваться вне зависимости от международных событий, пишет RTVI.
В эфире CCTV также рассказали о повестке будущего саммита ШОС: на встрече с главами государств Си Цзиньпин предложит новые варианты «конструктивной защиты послевоенного международного порядка и совершенствования системы глобального управления». Участники международного мероприятия также подпишут документы, связанные с усилением партнерских связей.
Сингапурская газета, выходящая на китайском языке, уточнила, что саммит ШОС — главное дипломатическое мероприятие в КНР в 2025 году. Участие в нем подтвердили главы более 20 стран и руководители 10 международных организаций. Одними из самых важных гостей мероприятия на страницах издания назвали премьер-министра Индии и российского президента. Журналисты, ссылаясь на авторитетные источники, не исключили, что на саммите пройдет трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина, Владимира Путина и Нарендры Моди.
Эксперт газеты — заместитель декана Института международных исследований Фуданьского университета Линь Минван напомнил, что Россия, Китай и Индия сближаются друг с другом на фоне давления со стороны США. Страны углубляют не только политические, но и экономические связи.
Англоязычная газета «Утренняя почта Южного Китая» подчеркнула, что саммит ШОС позволит КНР подтвердить высокий уровень своего политического влияния. Владимира Путина авторы издания отнесли к политическим тяжеловесам и сочли, что его участие в международной встрече подтверждает ее значимость.
В газете отметили, что российский президент приедет в Китай после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.
South China Morning Post, так же как и Lianhe Zaobao, привлекла в качестве эксперта Линь Минвана. Аналитик заявил, что торговые тарифы, введенные США, стали фактором, сплотившим Россию, Китай и Индию. «Политика Трампа укрепила внутреннее единство ШОС и подчеркнула общие интересы этих стран в противодействии вызовам международному порядку», — констатировал собеседник издания.
Он подчеркнул, что саммит ШОС и военный парад в КНР проводится почти в одно и то же время, чтобы участники международной встречи продемонстрировали миру свою поддержку Китаю. По словам Линь Минвана, участие в ШОС высокопоставленных гостей свидетельствует об успехе стратегии Пекина по «демонстрации своего растущего влияния, значимости и притягательной силы».
Интернет-издание считает, что многолетнее сотрудничество Владимира Путина с Китаем — стратегический выбор, и российский президент будет только укреплять связи с КНР. По мнению NetEase, лидер РФ вступил во взаимодействие с КНР из-за стремления не оставить свою страну в изоляции в будущем. Автор издания считает, что визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Пекин 25 августа — сигнал Путина, цель которого — подтвердить стремление Москвы к долговременному сотрудничеству. «Ключевая фигура Кремля» встретится с высокопоставленными китайскими официальными лицами, чтобы укрепить китайско-российские связи.
Журналист СМИ обратил внимание на влияние связи Китая и России на отношение США к Китаю. Вашингтон, видя партнерство Москвы и Пекина, и узнав об участии Путина в саммите ШОС и военном параде, не стал повышать торговые тарифы на китайский импорт, оставив их на уровне в 54%. В NetEase констатировали, что Штаты временно прекратили использовать экономическое давление на КНР для достижения политических целей — Белый дом по-прежнему желает заставить Пекин сократить поддержку Москвы.
В издании вспомнили про саммит Путина и Трампа в Анкоридже. В СМИ считают, что переговоры на Аляске стали символической победой российского лидера, хоть и не привели к реальным результатам по урегулированию конфликта на Украине.
По мнению автора NetEase, российско-американские отношения в перспективе могут улучшиться, но останутся неопределенными из-за высокой вероятности разрыва в связи с разногласиями по украинскому вопросу. По этой причине Путин будет усиливать сотрудничество с Китаем. У российско-китайских отношений — стабильная основа, которая держится на совместных проектах в научной, тезнологической, образовательной, энергетичекой сферах. Издание выразило уверенность в том, что в приоритете у Путина партнерство с Пекином, даже если между Москвой и Вашингтоном растет уровень взаимопонимания.
Трехсторонние отношения между США, Россией и Китаем, по прогнозу СМИ, останутся сложными. Китаю следует придерживаться собственной стратегии и укреплять отношения с такими партнерами, как Россия, так как в «игре великих держав стабильность и предсказуемость часто важнее сиюминутного дипломатического позерства».
В NetEase также анонсировали программу военного парада. По данным издания, в этом году мероприятие будет очень пышным, чтобы Китай смог продемонстрировать «решимость поддерживать международный порядок и мир во всем мире после Второй мировой войны».
Напомним, Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. Он станет участником саммита ШОС, который пройдет в Тяньцзине 31 августа и 1 сентября. 3 сентября российский президент приглашен в Пекин на военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.