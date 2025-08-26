По мнению автора NetEase, российско-американские отношения в перспективе могут улучшиться, но останутся неопределенными из-за высокой вероятности разрыва в связи с разногласиями по украинскому вопросу. По этой причине Путин будет усиливать сотрудничество с Китаем. У российско-китайских отношений — стабильная основа, которая держится на совместных проектах в научной, тезнологической, образовательной, энергетичекой сферах. Издание выразило уверенность в том, что в приоритете у Путина партнерство с Пекином, даже если между Москвой и Вашингтоном растет уровень взаимопонимания.