Президент поздравил ветеранов Хабаровского края с Днём Победы над Японией

647 персональных писем доставят почтальоны к 3 сентября ветеранам региона.

3 сентября в России отмечается День воинской славы — дата, посвящённая Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В честь памятного события ветераны Хабаровского края получают персональные поздравления от Президента России, сообщает телеграм-канал Минцифры Хабаровского края.

Всего будет доставлено 647 писем. Особое внимание уделяется тому, чтобы каждый ветеран получил конверт лично в руки. Если получателя не окажется дома — например, он находится на даче или в больнице, — письмо не вернётся обратно, а будет храниться в ближайшем отделении до 8 сентября. Почтальоны будут регулярно предпринимать новые попытки вручить поздравление.

Вручение писем ветеранам ко Дню Победы над Японией стало уже традицией. Власти и социальные службы региона подчёркивают, что это не только символическая, но и очень личная форма внимания и благодарности тем, кто отдал силы и здоровье ради Великой Победы.