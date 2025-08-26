Ричмонд
Председатель Сената Узбекистана посетит с визитом Беларусь

Верхняя палата узбекского парламента обсудила программу предстоящего визита в Беларусь, запланированного не сентябрь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева во главе парламентской делегации в сентябре посетит с визитом Беларусь, сообщили в информационной службе Сената.

«Состоялось совещание, посвященное подготовке ряда мероприятий, запланированных в рамках визита в Республику Беларусь в сентябре текущего года делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой», — сказано в сообщении на сайте верхней палаты узбекского парламента.

В частности, на совещании были обсуждены приоритетные темы и направления сотрудничества Минска и Ташкента. Особый акцент был сделан на сферах машиностроения, АПК, легпрома, медицины, образования и туризма.

Внимание было также уделено III бизнес-форуму женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси, который состоится 2—3 сентября в Витебске и планируемому подписанию двусторонних документов.

Организаторами Форума выступают Сенат Олий Мажлис Узбекистана и Совет Республики Национального собрания Беларуси.

В его рамках будет проведена выставка Made in Uzbekistan, где будет представлена продукция узбекских предприятий — продукты питания, фармацевтика, товары легкой промышленности, электроника. Также на выставке будет возможность ознакомиться с ремесленничеством и сферой туризма Узбекистана.