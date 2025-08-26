Лукашенко высказался о проблемах в торговле: «Просрочка, скудный ассортимент»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа, во вторник, во время совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах в Беларуси, которое проходит во Дворце Независимости, высказался о проблемах в торговле, назвав просрочку, скудный ассортимент, пишет БелТА.