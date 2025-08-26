Ричмонд
Лукашенко высказался о проблемах в торговле: «Просрочка, скудный ассортимент»

Лукашенко озвучил проблемы в торговле.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа, во вторник, во время совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах в Беларуси, которое проходит во Дворце Независимости, высказался о проблемах в торговле, назвав просрочку, скудный ассортимент, пишет БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что среди претензий белорусов к работе торговли — маршруты автолавок.

— Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скуднейший ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать? — поинтересовался президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что еще одним чувствительным для потребителя аспектов является наличие товаров с истекшими сроками годности.

— Нет товара — плохо, но просрочка — это красная линия! Этого быть не должно. А фактов таких предостаточно, — заявил глава государства.

Ранее Белстат сказал, на что белорусы стали тратить больше денег.

Тем временем самые популярные детские имена назвали в Минске.

Кроме того, Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.

