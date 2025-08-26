МИД РФ призвал Израиль не допустить деградации обстановки в Газе

«Российская сторона призывает израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить ее дальнейшей деградации, остановить огонь, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой гуманитарной помощи, включая продовольствие», — говорится в сообщении.
Так, по прогнозам ведомства, к концу сентября текущего года голод распространится на провинции Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах. При этом также ухудшается ситуация в палестинском анклаве, которая может создать угрозу жизни 132 тыс. детей в возрасте младше пяти лет.
В МИДе добавили, что российская сторона рассчитывает на принятие инициативы по преодолению гуманитарного кризиса посредством вмешательства СБ ООН.
ООН 22 августа впервые объявила о том, что в секторе Газа состояние катастрофического голода. Это соответствует голоду пятой фазы по классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). ООН назвала предложенное определение ситуации правдоподобным.
21 августа минздрав сектора Газа сообщил о 271 погибшем от голода. Уточнялось, что среди умерших числятся 112 детей. Число пострадавших в больницах превысило 2 тыс. человек. До этого, 4 августа, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что отказ Израиля обеспечить граждан Газы доступом к продовольствию может быть квалифицирован как преступление против человечности.