В Молдавии оставили в силе ограничение деятельности блока «Победа»

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила оставить в силе решение об ограничении деятельности четырех партий, входящих в оппозиционный блок «Победа», что не позволит им участвовать в парламентских выборах, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок «Победа» партий. Апелляционная палата Кишинева 19 августа приняла решение ограничить деятельность партий, входящих в оппозиционный блок «Победа» до принятия окончательного решения по делу о роспуске партий. Это решение было оспорено.
«Высшая судебная палата Молдавии постановила отклонить запрос и оставить в силе решение Апелляционной палаты», — говорится в опубликованном постановлении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.