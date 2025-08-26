Лукашенко отреагировал на просрочку в торговле Беларуси: «Это красная линия!»

По словам Александра Лукашенко, указанных фактов предостаточно. Кроме того, глава государства во время совещания высказался о проблемах, которые существуют в белорусской торговле. По его словам, среди претензий населения — работа автолавок. Александр Лукашенко уточнил, что белорусы жалуются на неудобный график, скуднейший ассортимент (подробнее мы писали здесь).