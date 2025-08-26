Ричмонд
Лукашенко отреагировал на просрочку в торговле Беларуси: «Это красная линия!»

Лукашенко назвал просрочку красной линией в торговле в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа, во вторник, во время совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах в Беларуси, отреагировал на просрочку в торговле, сказав, что это красная линия, передает БелТА.

Президент Беларуси наряду с неритмичной организацией разъездной и стационарной торговли также указал на еще один чувствительный аспект. Речь идет про наличие товаров с истекшими сроками годности.

— Нет товара — плохо, но просрочка — это красная линия! Этого быть не должно, — заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, указанных фактов предостаточно. Кроме того, глава государства во время совещания высказался о проблемах, которые существуют в белорусской торговле. По его словам, среди претензий населения — работа автолавок. Александр Лукашенко уточнил, что белорусы жалуются на неудобный график, скуднейший ассортимент (подробнее мы писали здесь).

Тем временем Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.

Ранее Минтруда сказало о выходных, трудовых гарантиях и неполном рабочем дне для белорусов с детьми: «Нельзя уволить или не взять на работу».

Кроме того, самые популярные детские имена назвали в Минске.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
