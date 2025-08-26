Польша и Финляндия хотят отгородиться от Беларуси и РФ «защитными болотами»

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления ранее осушенных болот для использования как меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, сообщает агентство РИА Новости.
Инициатива вдохновляет Варшаву и Хельсинки не только по соображениям обороны, но также и в связи с необходимостью борьбы с изменениями климата, так как торфяные болота поглощают углекислый газ.
Большая часть торфяных болот находятся у границ НАТО с Россией и Беларусью. Как предполагается, заболоченная местность будет представлять собой «опасную ловушку для военных грузовиков и танков».
При этом половина торфяников на территории Евросоюза деградировала, основная причина — осушение в сельскохозяйственных целях.
Ранее в апреле на военных учениях в Литве, проходящих у белорусской границы, пропала американская бронемашина, в которой находилось четверо военных. Вскоре гусеничную машину М88 Hercules нашли в болоте, поднять ее удалось лишь спустя шесть дней. Все члены экипажа броневика погибли.