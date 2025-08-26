Какие изменения ждут казахстанцев с 1 сентября 2025 года

Эти меры направлены на повышение общественной безопасности, прозрачности экономики и качества жизни. El.kz рассказывает, что ждет казахстанцев и как нововведения повлияют на их повседневную жизнь.
Общественные работы вместо штрафов за нарушения ПДД
С 1 сентября 2025 года за повторные нарушения ПДД вводятся общественные работы. Нововведение затрагивает водителей, пешеходов и пользователей электросамокатов, чьи действия могут привести к ДТП.
Кого затронет?
— Водителей, не уступивших дорогу экстренным службам (скорой помощи, полиции, пожарным).
— Пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части, если это вызвало аварию.
— Пользователей электросамокатов, создавших опасные ситуации на дороге.
Вместо штрафов нарушителям назначат общественные работы, например, 20 часов за неуступление дороги экстренным службам. Работы включают уборку улиц, парков или ремонт общественных объектов. Нарушители будут носить жилеты с надписью «Отдать долг обществу». Мера направлена на снижение числа нарушений, повышение ответственности и укрепление культуры соблюдения норм. Общественные работы позволят гражданам осознать последствия своих действий и внести вклад в благоустройство городов.
Налоговый контроль за мобильными переводами
С 1 сентября 2025 года налоговые органы усилят контроль за мобильными переводами для выявления скрытых доходов от предпринимательства. Это часть политики по сокращению теневой экономики.
Кого коснется?
Физические лица, получающие переводы на сумму более 1 млн тенге за три месяца (примерно 333 333 тенге в месяц), за исключением переводов между близкими родственниками. Банки будут передавать данные о крупных переводах в налоговые органы. При превышении порога налоговая может запросить уточнение источника средств. Если переводы связаны с коммерческой деятельностью (например, оплата за товары, услуги, фриланс), гражданин обязан зарегистрироваться как ИП и уплачивать налоги. Рекомендация: Занимаетесь предпринимательством? Зарегистрируйтесь как ИП через eGov.kz заранее, чтобы избежать штрафов.
Новые взносы для собственников недвижимости
С 15 сентября 2025 года вводятся обязательные взносы для владельцев квартир, нежилых помещений, парковок и кладовок в многоквартирных домах. Реформа направлена на повышение прозрачности и эффективности управления домами.
Три вида взносов:
— Текущий взнос покрывает расходы на управление домом и содержание общего имущества (уборку подъездов, освещение, обслуживание лифтов, текущий ремонт). Размер зависит от площади недвижимости и утверждается жильцами.
— Накопительный взнос формирует фонд для капитального ремонта (замены кровли, коммуникаций, фасадов). Минимальный размер устанавливают местные власти, но жильцы могут согласовать больше.
— Целевой взнос направляется на проекты, такие как установка видеонаблюдения или благоустройство двора. Утверждается жильцами.
Реформа обеспечивает финансовую устойчивость домов и активное участие жильцов в управлении. Минимальные взносы будут различаться по регионам. Жильцам рекомендуется участвовать в собраниях, чтобы контролировать расходы.
Обязательная регистрация индивидуальных предпринимателей
С 15 сентября 2025 года физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны регистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП) в следующих случаях:
— Использование наемного труда на постоянной основе.
— Доход от предпринимательства свыше 360 МРП — около 1,4 млн тенге в год (примерно 116 667 тенге в месяц при МРП = 3 917 тенге).
Регистрация проводится через eGov.kz или налоговые органы. Необходимо выбрать налоговый режим: упрощенную декларацию, патент или общеустановленный режим. За уклонение от регистрации грозят штрафы и доначисление налогов.
Рекомендация: Убедитесь, что ваш доход не превышает 1,4 млн тенге в год. Если используете наемный труд, проконсультируйтесь с налоговым инспектором или юристом.
Новый стандарт школьного питания
С сентября 2025 года в школах Казахстана вводится новый стандарт питания, направленный на повышение качества и безопасности еды.
Что изменится?
— Установлены строгие требования к качеству ингредиентов и процессу приготовления.
— Расширено меню с учетом диетических, медицинских и культурных особенностей (халяльные блюда, вегетарианские опции).
— Усилен контроль за поставщиками и санитарными нормами. Родители смогут участвовать в мониторинге качества питания через комиссии.
— Школьники получат разнообразное меню с учетом их предпочтений, а поставщики будут предоставлять сертификаты качества.
Родителям рекомендуется уточнить у школы, как организовано питание и какие опции доступны для детей с особыми потребностями. Новый стандарт призван повысить посещаемость столовых и улучшить здоровье учащихся.
С 1 сентября 2025 года Казахстан вводит новые реформы, которые затронут практически каждого гражданина. Ознакомьтесь с нововведениями заранее, чтобы избежать штрафов и недоразумений. Участвуйте в собраниях жильцов, следите за налоговыми обязательствами и уточняйте детали школьного питания.