Какие изменения ждут казахстанцев с 1 сентября 2025 года

Физические лица, получающие переводы на сумму более 1 млн тенге за три месяца (примерно 333 333 тенге в месяц), за исключением переводов между близкими родственниками. Банки будут передавать данные о крупных переводах в налоговые органы. При превышении порога налоговая может запросить уточнение источника средств. Если переводы связаны с коммерческой деятельностью (например, оплата за товары, услуги, фриланс), гражданин обязан зарегистрироваться как ИП и уплачивать налоги. Рекомендация: Занимаетесь предпринимательством? Зарегистрируйтесь как ИП через eGov.kz заранее, чтобы избежать штрафов.