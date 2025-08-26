Ричмонд
СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить с премьером Индии по телефону

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп четыре раза за последнее время пытался поговорить с премьером-министром Индии Нарендрой Моди по телефону, однако тот отказался от диалога, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственную информацию.

Источник: Reuters

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора», — пишет издание.

По мнению газеты, это признак того, что Моди оскорблен введением пошлин и словами Трампа о «мертвой экономике» страны.

В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

Кроме того, Трамп на своей платформе в социальной сети Truth Social также бездоказательно раскритиковал Индию и Россию, назвав их «мертвыми экономиками».

Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. В середине июля издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

