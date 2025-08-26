СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить с премьером Индии по телефону

В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.