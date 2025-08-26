Глава Крыма встретился с выпускниками программы «Школа мэров»

Сергей Аксёнов поздравил Дмитрия Скобликова, Александра Юрьева и Сергея Баннова с успешным окончанием обучения, отметив их высокие достижения. Знаю, что коллеги принимали активное участие, провели большую работу во время обучения. При этом очень значимо, чтобы полученные знания и опыт послужили на благо жителей, нашли отражение в повседневности. Нужно перенимать лучшие и наиболее актуальные практики, представленные другими регионами России. Вместе с тем не забывать о важности личного участия в решении всех возникающих вопросов. Только работа на местах, при которой руководители вникают во все детали, поможет нам качественно повысить уровень жизни крымчан, — подчеркнул Глава республики. В свою очередь, представители органов местного самоуправления поделились деталями программы обучения.