Глава Крыма встретился с выпускниками программы «Школа мэров»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с главой администрации города Бахчисарая Дмитрием Скобликовым, главой администрации города Евпатории Александром Юрьевым и первым заместителем главы администрации города Ялты Сергеем Банновым, которые стали выпускниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров».

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Выпускники программы выполнили работы по совершенствованию и оптимизации процессов муниципального управления в интересах повышения качества жизни граждан, развития территорий и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Сергей Аксёнов поздравил Дмитрия Скобликова, Александра Юрьева и Сергея Баннова с успешным окончанием обучения, отметив их высокие достижения. Знаю, что коллеги принимали активное участие, провели большую работу во время обучения. При этом очень значимо, чтобы полученные знания и опыт послужили на благо жителей, нашли отражение в повседневности. Нужно перенимать лучшие и наиболее актуальные практики, представленные другими регионами России. Вместе с тем не забывать о важности личного участия в решении всех возникающих вопросов. Только работа на местах, при которой руководители вникают во все детали, поможет нам качественно повысить уровень жизни крымчан, — подчеркнул Глава республики. В свою очередь, представители органов местного самоуправления поделились деталями программы обучения.

В рамках «Школы мэров» Дмитрий Скобликов на примере Бахчисарая представил работу об организации уличного освещения, строительства и ввода новых линий электропередачи. Александр Юрьев рассказал о деятельности, проделываемой в Евпатории, по санитарной очистке и уборке. Сергей Баннов отметил необходимость выстраивания муниципальных связей с другими городами страны, а также доступности и открытости органов власти.

В рабочей встрече принял участие министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.

СПРАВКА. Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» была разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных специалистов, способных реализовывать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения.