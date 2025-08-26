Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зиме

— В ходе системной плановой работы по наведению порядка в ЖКХ, в решении очень серьезного объема накопленных проблемных вопросов, восстановлении финансовой и платежной дисциплины, системного возвращения в отрасль механизмов государственного и общественного контроля, реализации первых, при этом очень масштабных программ развития — а это около 70 млрд рублей — в отрасли ЖКХ постепенно происходят существенные качественные изменения, — констатировал Андрей Бочаров.