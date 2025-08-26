Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли тему переговоров США и России, не касающуюся Киева

Представители Белого дома и Кремля во время серии переговоров по урегулированию украинского кризиса обсуждали реализацию совместных проектов, связанных с энергетическими ресурсами. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Агентство уточнило, что представители Вашингтона использовали предложения о сотрудничестве в энергетической и экономической сферах в качестве стимула для Москвы. Участники переговоров со стороны США таким образом пытались смягчить позиции России по вопросу украинского кризиса, пишут «Ведомости».

Reuters уточнило, что обсуждение вопросов экономического партнерства вошло в повестку встреч спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа с российской стороной в Москве в начале августа. Также сотрудничество обсуждалось на встрече в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, реализация совместных проектов стала темой дебатов в ходе двухсторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа.

Собеседники информационного агентства назвали совместные русско-американские инициативы, о которых шла речь на переговорах. Среди них — возвращение корпорации Exxon Mobil к участию в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1» по разработке месторождений на острове Сахалин. Также предметом дискуссий стала возможность продажи россиянам американского оборудования для сжижения газа, необходимого для реализации проекта «Арктик СПГ 2».

По информации Reuters, российская и американская сторона могли планировать приобретение Вашингтоном российских атомных ледоколов.

22 августа российский президент Владимир Путин на встрече со специалистами атомной отрасли в Сарове рассказал, что Кремль ведет переговоры со Штатами о совместной деятельности в Арктике и на Аляске. Глава государства отметил, что в США нет технологий для работы в северных регионах, аналогичных российским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше