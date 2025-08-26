СМИ раскрыли тему переговоров США и России, не касающуюся Киева

Агентство уточнило, что представители Вашингтона использовали предложения о сотрудничестве в энергетической и экономической сферах в качестве стимула для Москвы. Участники переговоров со стороны США таким образом пытались смягчить позиции России по вопросу украинского кризиса, пишут «Ведомости».
Reuters уточнило, что обсуждение вопросов экономического партнерства вошло в повестку встреч спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа с российской стороной в Москве в начале августа. Также сотрудничество обсуждалось на встрече в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, реализация совместных проектов стала темой дебатов в ходе двухсторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа.
Собеседники информационного агентства назвали совместные русско-американские инициативы, о которых шла речь на переговорах. Среди них — возвращение корпорации Exxon Mobil к участию в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1» по разработке месторождений на острове Сахалин. Также предметом дискуссий стала возможность продажи россиянам американского оборудования для сжижения газа, необходимого для реализации проекта «Арктик СПГ 2».
По информации Reuters, российская и американская сторона могли планировать приобретение Вашингтоном российских атомных ледоколов.
22 августа российский президент Владимир Путин на встрече со специалистами атомной отрасли в Сарове рассказал, что Кремль ведет переговоры со Штатами о совместной деятельности в Арктике и на Аляске. Глава государства отметил, что в США нет технологий для работы в северных регионах, аналогичных российским.