СМИ раскрыли тему переговоров США и России, не касающуюся Киева

Reuters уточнило, что обсуждение вопросов экономического партнерства вошло в повестку встреч спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа с российской стороной в Москве в начале августа. Также сотрудничество обсуждалось на встрече в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, реализация совместных проектов стала темой дебатов в ходе двухсторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа.