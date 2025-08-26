Что известно о возможных перестановках в российских органах власти

Назначение Краснова главой Верховного суда будет третьим виражом в его карьере: начав со следствия, он возглавил прокуратуру, а теперь претендует на высший судебный пост. В случае своего назначения Краснов установит уникальный прецедент в российской правовой системе, став первым лицом, возглавлявшим ключевые ведомства в трех сферах: следствии, прокуратуре и суде. При этом, согласно законодательству, пост председателя Верховного суда является пожизненным, поскольку на него не распространяется действие возрастного ценза. Сейчас Краснову 49 лет.