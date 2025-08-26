Что известно о возможных перестановках в российских органах власти

25 августа Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда. Незадолго до этого президент России присвоил ему почетное звание «заслуженный юрист» за вклад в укрепление законности и многолетний добросовестный труд. Наличие этой регалии освобождает кандидатов на должность главы Верховного суда от сдачи квалификационного экзамена.
Согласно информации RTVI, новым генеральным прокурором России может стать полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, и эта рокировка также повлечет за собой цепочку кадровых перестановок.
По данным источников издания, на должность Гуцана претендует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бессменно руководящий СК с 2011 года, а его пост, в свою очередь, займет действующий министр юстиции Константин Чуйченко. Вопрос о том, кто возглавит Минюст после ухода Чуйченко, остается открытым — об этом источник RTVI не сообщил.
26 августа источник газеты «Коммерсантъ» в Следственном комитете сообщил, что президент продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя ведомства на еще один год, до августа 2026-го.
Кто такой Игорь Краснов
Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора России с 2020 года, став седьмым руководителем ведомства. До этого он был заместителем главы Следственного комитета, ранее — старшим следователем по особо важным делам. На должности старшего следователя по особо важным делам при Бастрыкине он руководил расследованием ряда резонансных уголовных дел. В их числе: покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова и адвоката Станислава Маркелова, пишет «Лента.ру».
Назначение Краснова главой Верховного суда будет третьим виражом в его карьере: начав со следствия, он возглавил прокуратуру, а теперь претендует на высший судебный пост. В случае своего назначения Краснов установит уникальный прецедент в российской правовой системе, став первым лицом, возглавлявшим ключевые ведомства в трех сферах: следствии, прокуратуре и суде. При этом, согласно законодательству, пост председателя Верховного суда является пожизненным, поскольку на него не распространяется действие возрастного ценза. Сейчас Краснову 49 лет.
Политолог Константин Калачев полагает, что целью назначения Краснова является усиление и повышение независимости судебной власти. Эксперт пояснил РБК, что такой выбор логичен: возраст кандидата (49 лет) и его уникальный опыт работы в СК и Генпрокуратуре делают его идеальной фигурой для проведения судебной реформы.
По оценке политолога Алексея Макаркина, назначение Краснова станет неожиданным для судебного сообщества, так как «судьи действительно привыкли, что на такие должности назначается человек из их среды». При этом власти было важно назначить человека из другого ведомства, сказал он изданию РБК.
Кто такой Александр Гуцан
С 2018 года является полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, ранее — с 2007 года занимал должность заместителя генпрокурора, пишет «Коммерсант». Учился в Санкт-Петербурге вместе с заместителем главы Совбеза Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко. Сейчас Гуцану 65 лет.
По мнению политолога Константина Калачева, назначение Гуцана на должность генпрокурора обеспечит преемственность курса, поскольку большую часть карьеры он посвятил работе в органах прокуратуры. Гуцан зарекомендовал себя как проверенный, компетентный и надежный сотрудник, отметил он в комментарии для РБК. Как подчеркнул эксперт, для прокурорского сообщества принципиально важно, что новый руководитель является выходцем из их системы.
Политконсультант Евгений Минченко добавил, что Гуцан обладает безупречной репутацией в силовых структурах, особенно среди юристов «старой школы». По словам Минченко, он отличается дотошностью, аккуратностью и осторожностью. «С одной стороны, он очень исполнителен, но с другой — приверженец, что все должно делать строго в рамках законодательства», — цитирует эксперта РБК.
Кто такой Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин учился на юридическом факультете ЛГУ вместе с Владимиром Путиным. Начал карьеру с инспектора уголовного розыска, следователя. Сейчас руководит Следственным комитетом Российской Федерации. Он возглавил ведомство в 2007 году, когда оно еще находилось в структуре прокуратуры.
Вопрос о возможной отставке Бастрыкина неоднократно поднимался, особенно после того, как ему исполнилось 70 лет, пишет «Фонтанка». В перечне потенциальных назначений обсуждались должности губернатора Санкт-Петербурга и председателя Верховного суда. Осенью 2024 года были внесены изменения в закон, допускающие продление контракта с руководителем Следственного комитета по достижении 70-летнего возраста. Таким образом, его полномочия были продлены до 27 августа 2025 года.