Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пообещал ответ Украине на решение по диппаспортам

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия Украины по отмене безвиза для держателей диппаспортов «расходятся с международным правом». По его словам, Иран примет ответные меры.

Источник: РБК

Иран ответит на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с диппаспортами. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Последние предпринятые меры расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между странами. В принципе эти действия вызовут реакцию Ирана, мы изучаем детали этого вопроса», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Меморандум о безвизовых поездках для граждан, имеющих дипломатические и служебные паспорта, действовал между Украиной и Ираном с 1993 года. Он обеспечивал упрощенный въезд и выезд для официальных представителей стран: дипломатов, сотрудников консульств и государственных служб. Соглашение исключало необходимость получения обычной визы для служебных и дипломатических паспортов, что ускоряло деловые и официальные поездки.

21 августа издание Iranwire сообщило об отмене меморандума. Об этом рассказал также представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

В ноябре 2024 года Киев прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении, заключенного в 1993 году. Как отмечало издание «Страна.ua», решение носило символический характер, поскольку на Украине в настоящее время запрещено любое авиасообщение.