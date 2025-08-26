Иран пообещал ответ Украине на решение по диппаспортам

Меморандум о безвизовых поездках для граждан, имеющих дипломатические и служебные паспорта, действовал между Украиной и Ираном с 1993 года. Он обеспечивал упрощенный въезд и выезд для официальных представителей стран: дипломатов, сотрудников консульств и государственных служб. Соглашение исключало необходимость получения обычной визы для служебных и дипломатических паспортов, что ускоряло деловые и официальные поездки.