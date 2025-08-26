Иран пообещал ответ Украине на решение по диппаспортам

Иран ответит на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с диппаспортами. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«Последние предпринятые меры расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между странами. В принципе эти действия вызовут реакцию Ирана, мы изучаем детали этого вопроса», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Меморандум о безвизовых поездках для граждан, имеющих дипломатические и служебные паспорта, действовал между Украиной и Ираном с 1993 года. Он обеспечивал упрощенный въезд и выезд для официальных представителей стран: дипломатов, сотрудников консульств и государственных служб. Соглашение исключало необходимость получения обычной визы для служебных и дипломатических паспортов, что ускоряло деловые и официальные поездки.
21 августа издание Iranwire сообщило об отмене меморандума. Об этом рассказал также представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
В ноябре 2024 года Киев прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении, заключенного в 1993 году. Как отмечало издание «Страна.ua», решение носило символический характер, поскольку на Украине в настоящее время запрещено любое авиасообщение.