До конца года: Лукашенко дал срок для выстраивания системы в торговле

Глава государства потребовал от чиновников наладить достойный уровень торгового обслуживания населения в том числе и в крошечных населенных пунктах страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отвел срок до 1 января 2026 года на то, чтобы в стране была создана эффективная система торгового обслуживания населения.

Об этом он заявил на совещании во вторник.

«По торговле должна быть система (…) вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок», — сказал глава государства.

В стране есть как крупные города и районные центры, так и 1400 агрогородков, деревни, а также маленькие хуторки и деревеньки, которые называют неперспективными.

По его словам, везде должна быть создана достойная система торгового обслуживания населения — в том числе и в этих маленьких неперспективных деревнях, где живут 7−10 человек. Лукашенко отметил, что в основном это люди пожилого возраста, которые в свое время создавали страну.

Президент потребовал обеспечить ассортимент в этих сельских магазинах.

«И цены. Главное — цены (должны быть справедливыми и приемлемыми — Sputnik)», — подчеркнул глава государства.

Он также предупредил чиновников и губернаторов о последствиях невыполнения его требований, касающимся торгового обслуживания населения особенно в сельской местности.

«И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где “баба Дуня” не получила то, на что она всю жизнь работала», — сказал он.

При этом в стране есть и достойные примеры того, как обслуживается население, на них нужно ориентироваться.

«Сделайте по всей стране так. Это небольшие деньги. Задействуйте любые ресурсы», — дал поручение президент.

При этом он предложил провести своеобразную ревизию того, как по всей стране идет работа в этом направлении.

