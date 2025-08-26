До конца года: Лукашенко дал срок для выстраивания системы в торговле

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отвел срок до 1 января 2026 года на то, чтобы в стране была создана эффективная система торгового обслуживания населения.
Об этом он заявил на совещании во вторник.
«По торговле должна быть система (…) вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок», — сказал глава государства.
В стране есть как крупные города и районные центры, так и 1400 агрогородков, деревни, а также маленькие хуторки и деревеньки, которые называют неперспективными.
По его словам, везде должна быть создана достойная система торгового обслуживания населения — в том числе и в этих маленьких неперспективных деревнях, где живут 7−10 человек. Лукашенко отметил, что в основном это люди пожилого возраста, которые в свое время создавали страну.
Президент потребовал обеспечить ассортимент в этих сельских магазинах.
«И цены. Главное — цены (должны быть справедливыми и приемлемыми — Sputnik)», — подчеркнул глава государства.
Он также предупредил чиновников и губернаторов о последствиях невыполнения его требований, касающимся торгового обслуживания населения особенно в сельской местности.
«И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где “баба Дуня” не получила то, на что она всю жизнь работала», — сказал он.
При этом в стране есть и достойные примеры того, как обслуживается население, на них нужно ориентироваться.
«Сделайте по всей стране так. Это небольшие деньги. Задействуйте любые ресурсы», — дал поручение президент.
При этом он предложил провести своеобразную ревизию того, как по всей стране идет работа в этом направлении.