В Казахстане вступили в силу новые требования для получения гражданства

Планка на знание казахского языка снижена.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. С 26 августа в Казахстане вводится приказ, опубликованный ранее министерством науки и высшего образования республики.

Согласно документу, требования для получения гражданства изменились. В частности, объем знаний казахского языка на элементарном уровне не менее 15 баллов, ранее было 36 баллов.

По основам Конституции Казахстана — не менее 20 баллов, до этого было 9 баллов.

Что касается знания истории Казахстана, то тут без изменений — необходимо набрать не менее 15 баллов.

Как отметили в Миннауки, принятие проекта позволяет обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%.