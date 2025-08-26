В Казахстане вступили в силу новые требования для получения гражданства

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. С 26 августа в Казахстане вводится приказ, опубликованный ранее министерством науки и высшего образования республики.
Согласно документу, требования для получения гражданства изменились. В частности, объем знаний казахского языка на элементарном уровне не менее 15 баллов, ранее было 36 баллов.
По основам Конституции Казахстана — не менее 20 баллов, до этого было 9 баллов.
Что касается знания истории Казахстана, то тут без изменений — необходимо набрать не менее 15 баллов.
Как отметили в Миннауки, принятие проекта позволяет обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%.