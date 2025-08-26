Казахстан перебрасывает воинский контингент в Беларусь

«Особенностью этих учений в 2025 году является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, выступая накануне на брифинге, особо подчеркнул, что проводимые в формате ОДКБ учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности», — отметили в ОДКБ.