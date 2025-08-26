Казахстан перебрасывает воинский контингент в Беларусь

Переброска завершится до 29 августа, сообщает пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ “Взаимодействие-2025”, специальных учений “Поиск-2025” и “Эшелон-2025” совершат перегруппировку в Республику Беларусь до 29 августа. Контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в районы проведения учений в соответствии с планом», — говорится в сообщении.
С 31 августа по 6 сентября на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» в Республике Беларусь пройдут учения, охватывающие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ:
- совместное учение «Взаимодействие-2025» с Коллективными силами оперативного реагирования будет направлено на отработку подготовки и проведения операции по урегулированию кризисной ситуации на территории государства — члена ОДКБ;
- в рамках специального учения «Поиск-2025» будут прорабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ;
- специальное учение «Эшелон-2025» сосредоточено на отработке организации материально-технического обеспечения.
«Особенностью этих учений в 2025 году является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, выступая накануне на брифинге, особо подчеркнул, что проводимые в формате ОДКБ учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности», — отметили в ОДКБ.