Молдаване в России требуют открытия большего числа избирательных участков

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие в России, требуют открытия большего числа избирательных участков на предстоящих парламентских выборах.
Как заявили представители молдавской диаспоры в России, 27 августа, в День независимости Молдовы они соберутся у посольства страны в Москве, где намерены выступить с призывом открыть больше избирательных участков на территории РФ. Активисты напомнили, что в России проживают сотни тысяч молдаван, поэтому они будут требовать равных прав голосования с диаспорами в других странах.
Ранее граждане Молдовы, проживающие в России, передали в посольство петицию с более чем 3500 подписями соотечественников с просьбой организовать голосование по почте и открыть больше мест для голосования, но ответа от властей так и не получили.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы 24 августа утвердила открытие к парламентским выборам всего два участка для голосования в России. Оба будут работать на территории посольства в Москве, как и на президентских выборах в 2024 году. При этом РФ заняла первое место по количеству зарегистрированных граждан для участия в голосовании — более 26 000 человек. Для сравнения: на территории Италии, занявшей второе место с чуть более 23 000 регистрациями, откроют более 70 участков на выборах.
По данным МИД Молдовы, в России проживают более 350 000 граждан — это самая многочисленная молдавская диаспора в мире.
Инициаторы акции в Москве обращают внимание, что согласно ст. 39 Избирательного кодекса Молдовы, на территории другого государства организуются избирательные участки для одного или нескольких населенных пунктов, в которых временно находятся или постоянно проживают не менее 500 граждан.
Власти Республики аргументируют свое решение не открывать голосование по почте для избирателей в России по причине «состояния войны» и «отсутствия безопасности».
Активисты из диаспоры также подчеркивают, что молдаване из России, кроме всего, лишены права голосования по почте, в отличие от США, Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Южной Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии, где проживает в разы меньшее количество соотечественников.