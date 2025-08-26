Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы 24 августа утвердила открытие к парламентским выборам всего два участка для голосования в России. Оба будут работать на территории посольства в Москве, как и на президентских выборах в 2024 году. При этом РФ заняла первое место по количеству зарегистрированных граждан для участия в голосовании — более 26 000 человек. Для сравнения: на территории Италии, занявшей второе место с чуть более 23 000 регистрациями, откроют более 70 участков на выборах.