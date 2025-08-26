«По конституции мы независимы, суверенны и нейтральны уже 34 года. О какой независимости можно говорить, когда страна в долгах и зависит от Брюсселя и Европы? Какой суверенитет, если только за несколько месяцев до выборов власти перестали кричать о необходимости объединиться с Румынией, что молдавский язык — это румынский, и что большая часть населения страны — румыны, хотя перепись показывает обратное», — заявила Апостолова журналистам, указывая на стремление властей республики стать частью ЕС любой ценой, даже путем слияния с другим государством.