Володин рассказал о взаимодействии российских и китайских регионов

ЧАНЧУНЬ, 26 авг — РИА Новости. В развитии межрегионального взаимодействия России и Китая следует исходить из принципов добрососедства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзилинь Хуан Цяном.
«Провинция Цзилинь для нас имеет особое значение в развитии отношений. Эта территория граничит с Приморским краем. И, конечно, мы должны исходить из принципов добрососедства, используя возможности, когда граница 250 километров, и мы можем в любом формате, задействуя тот фундамент, на котором базируются отношения между нашими странами, многое сделать для развития межрегионального взаимодействия», — сказал Володин во вторник на встрече.
Он также отметил, что между Россией и КНР выстроены особые отношения, которые можно охарактеризовать не только как стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество, это — союзнические отношения. «Конечно, во многом это стало возможным благодаря той работе, тем отношениям, которые выстроились между главами наших государств, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и председателем, товарищем Си Цзиньпином», — сказал председатель Госдумы.
Во второй день официального визита в КНР Володин во главе делегации Госдумы посещает провинцию Цзилинь, город Чанчунь.
Ранее в Пекине состоялись встречи Вячеслава Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.