Болтон после обысков раскритиковал стратегию Трампа по Украине

New York Post писала, что это часть расследования, связанного с секретными документами, которое ведет ФБР. По данным источника газеты, оно было начато несколько лет назад, но администрация Байдена закрыла его «по политическим причинам». Тем не менее вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя обыски у бывшего советника Трампа, заявил, что администрация не преследует своих политических критиков. Сам Трамп заявил, что узнал об обысках у Болтона из новостей.