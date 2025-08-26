Болтон после обысков раскритиковал стратегию Трампа по Украине

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее «несогласованной и хаотичной». Его статья опубликована в Washington Examiner.
Болтон заявил, что организованные Трампом переговоры с Россией, Украиной и Европой «возможно, находятся на последнем издыхании, как и его кампания за Нобелевскую премию мира». При этом усилия республиканца за последние две недели отдалили мира и справедливого урегулирования на Украине сильнее, чем когда-либо, считает экс-дипломат.
Заявление Болтона прозвучало спустя несколько дней после обысков, проведенных ФБР у него дома.
Болтон ранее неоднократно выступал с резкими оценками внешнеполитического курса Трампа, утверждая, что тот принимал ключевые решения исходя из краткосрочных соображений. Незадолго до обысков, после саммита на Аляске 15 августа, Болтон заявил, что Путин «выиграл» эти переговоры. «Трамп не вышел сухим из воды ни с чем, кроме новых встреч», — сказал Болтон.
New York Post писала, что это часть расследования, связанного с секретными документами, которое ведет ФБР. По данным источника газеты, оно было начато несколько лет назад, но администрация Байдена закрыла его «по политическим причинам». Тем не менее вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя обыски у бывшего советника Трампа, заявил, что администрация не преследует своих политических критиков. Сам Трамп заявил, что узнал об обысках у Болтона из новостей.
Болтона ранее обвиняли в том, что он включил секретную информацию в свою книгу 2020 года «Комната, где это произошло». Трамп выступал за снятие произведения с публикации из-за включения в нее национальной тайны, утверждая, что Болтон нарушил договоренности о неразглашении.