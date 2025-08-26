Виктор Злобич покинул пост замглавы правительства Самарской области

«Продолжим укреплять систему управления регионом. Сделаем ее удобнее и эффективнее. Проведем трансформацию. Обновленную структуру представим в сентябре. Во избежание возможных инсинуаций: состоится отставка правительства. Это технический шаг. Мы работаем одной командой, которая становится только сильнее», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.