В мессенджере MAX появился официальный канал правительства Самарской области

«Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер MAX. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в MAX свой канал. Присоединяйтесь!» — пригласил жителей региона Вячеслав Федорищев на своих страницах в соцсетях.