Посольство России объяснило проблемы с работой консульства в Кишиневе

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Консульство России в Кишиневе не может оформлять документы для российских граждан из-за отсутствия бланков, получить которые мешают власти Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба российского посольства.
Посольство России сообщило, что получает многочисленные жалобы от граждан из-за задержки сроков исполнения консульских услуг, в том числе изготовления и выдачи заграничных паспортов.
В дипмиссии отметили, что расценивают действия официального Кишинева как очередной недружественный шаг.
«Таких деструктивных практик не применяет ни одна другая страна в мире», — подчеркивается в заявлении посольства.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.