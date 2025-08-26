Ричмонд
Мэрия Новосибирска восстановила работоспособность сайта после крупного сбоя

Сайт мэрии Новосибирска возобновил работу после технического сбоя, который не позволял жителям авторизовываться через портал госуслуг для отправки обращений.

Источник: Freepik

Сбой был вызван некорректным обновлением системы и длился с 24 августа. Такой ответ дан по запросу издания Сиб.фм по данному факту.

Как сообщили в департаментах информационной политики, а также связи и информатизации мэрии, функция аутентификации в разделе «Связь с мэрией» на официальном портале novo-sibirsk.ru теперь полностью восстановлена.

При этом в мэрии напомнили об альтернативном способе подачи электронных обращений. Граждане могут воспользоваться системой «Госуслуги. Решаем вместе», перейдя по соответствующему баннеру на сайте. Для рассмотрения жалобы в рамках Федерального закона № 59-ФЗ необходимо в браузерной версии на этапе подачи выбрать пункт «Подать обращение по 59-ФЗ».

Ранее издание Сиб.фм писало о том, что официальный сайт городской администрации временно перестал принимать обращения от жителей.