Мэрия Новосибирска восстановила работоспособность сайта после крупного сбоя

При этом в мэрии напомнили об альтернативном способе подачи электронных обращений. Граждане могут воспользоваться системой «Госуслуги. Решаем вместе», перейдя по соответствующему баннеру на сайте. Для рассмотрения жалобы в рамках Федерального закона № 59-ФЗ необходимо в браузерной версии на этапе подачи выбрать пункт «Подать обращение по 59-ФЗ».